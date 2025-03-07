DÜZCE(İHA) – Düzce’de Yeşilay Haftası etkinlileri kapsamında düzenlenen, "Yeşilay 3x3 Basketbol Turnuvası" tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin bağımlılıkla mücadelesine destek vermek ve her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlendi. Yeşilay Düzce Şubesi’nin Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 9 takım katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.