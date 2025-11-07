Mersin’de, Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), ’Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare’ temasıyla anlamlı bir çevre etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, ’Yeşil vatan bizim geleceğimizdir’ sloganıyla okul bahçesinde fidan dikti.

Toroslar MESEM bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine okul idarecileri, öğrenciler ve misafir minik çocuklar katıldı. Programda konuşan Merkez Müdürü Zahide Akuklu, doğayı korumanın ve çevre bilincinin önemine vurgu yaptı. Akuklu, "Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi olarak ‘Yeşil Vatan’ bilincini güçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Doğayı korumak ve çevremize sahip çıkmak hem bizlerin hem de gelecek nesillerimizin en önemli sorumluluğudur. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bıraktığımız bir nefes, bir iyilik ve bir değerdir. Okul bahçemize dikilen her ağaç, öğrencilerimizin yetiştiği bu eğitim yuvasında kök salacak ve yıllar boyunca bu okulun hafızasında yer alacaktır" dedi.

Etkinliğe destek veren Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaan Aydemir’e, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Akuklu, "Unutmayalım, ‘Yeşil vatan bizim geleceğimizdir’" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürlüğü personeli, öğrencilere ve minik misafirlere fidan dikimi hakkında kısa bir eğitim verdi. Eğitimin ardından öğrenciler ve çocuklar, fidanları toprakla buluşturarak çevre bilincine katkı sundu.