Yeşil Şehir Gaziantep’te yapımı devam eden 27 megavatlık Solarpark projesi tamamlandığında yılda yaklaşık 45 bin 900 megavat elektrik üretilecek ve 28 bin tona yakın da emisyon salınımı azaltılacak.

Yeşil şehir Gaziantep’te, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından toplamda 17 milyon euro destek alan Büyükşehir Belediyesi, 27 megavatlık Solarpark Projesi’nin yapımını sürdürüyor.

Güneş enerji santralleri, Deredüzü, Doğanca ve Köksalan mahallelerinde faaliyete girecek. Bu kapsamda tesisin ilk 11 megavatlık bölümü Deredüzü Mahallesi’nde işletmeye alındı. Doğanca’da 6 Megavat Köksalan’da 10 megavat güneş enerjisi santralinin ise bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.

27 Megavatlık Solarpark Projesi ile harcadığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin tamamının devreye girmesiyle birlikte yılda yaklaşık 45 bin 900 megavat elektrik üretilecek ve 28 bin tona yakın da emisyon salınımı azaltılacak.