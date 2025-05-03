Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ligde oynanan son 10 müsabakada siyah-beyazlıların 4’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda derbide karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Beşiktaş, ezeli rakibiyle karşılaştığı son 10 müsabakadan 4’ünde galip gelmeyi başardı. Tamamı Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4, sarı-lacivertliler 2 de kez kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan derbiyi Beşiktaş 1-0 kazandı.