Yerli ve milli şarj istasyonu üreticisi Voltgo, 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Beta Enerji ve Voltgo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, "Önümüzdeki 3 yıl içinde 81 ilde aktif şarj noktası ve 50 binden fazla bireysel kullanıcı hedefliyoruz" dedi.

Elektrikli araçların dünyada artan yaygınlığı, sadece otomotiv endüstrisini değil, enerji altyapılarını da dönüştürüyor. Bu dönüşümde aktif rol oynamak ve geleceğin enerji altyapısını bugün kurmak vizyonuyla yola çıkan Voltgo, 2.kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Voltgo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, "Voltgo, kurulduğu günden bu yana, yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği ve kendi mühendisleri ile ürettiği şarj istasyonlarıyla sadece teknolojik çözümler üretmekle kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekosistem kurdu. Voltgo, ‘En özgür ulaşım formunu oluşturmak’ vizyonuyla kuruldu. Kurucu ekibimiz, sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir enerji altyapısı kurulması gerektiğine inanıyordu. İşte bu vizyonla, Voltgo sadece şarj istasyonu üreten bir firma değil, enerjiye, teknolojiye, yerli üretime ve sürdürülebilirliğe değer veren bir teknoloji markası olarak konumlandı" ifadelerini kullandı.

"10 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık"

Voltgo’nun temelinde 4 değer yattığına işaret eden Dağsuyu, "Voltgo’nun temelinde kalite, ulaşılabilirlik, yerli üretim ve sürdürülebilirlik olmak üzere 4 değer yatıyor. Bugün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerine göre Türkiye genelinde 5 bin 800’den fazla halka açık şarj istasyonu bulunuyor. Bu alanda öne çıkan Voltgo, iki yılda 178 farklı noktada toplamda 10 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. 6 binden fazla tekil şarj işlemi üzerinden toplamda 1 milyon 604 bin 727,5 kWh enerji tüketildi. Bu da 25 milyon kilometre yol, 673 ton CO2 tasarrufu ve yaklaşık 31 bin ağacın temizleyebileceği karbon emisyonunun engellenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

"Türkiye’de İlk: Hem hızlı hem ekonomik 40 kW cihaz"

AR-GE konusunda ilklerin markası olduklarını belirten Dağsuyu, "Voltgo’nun en önemli farkı, hem yazılım hem de donanım altyapısını yerli olarak geliştirmesi. Üniversite-sanayi işbirliği, kendi AR-GE ekibimiz ve sahadaki deneyimlerimiz sayesinde yüzde 100’e yakın yerli sistemler geliştiriyoruz. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisimizde üretim yapıyor, istihdam oluşturuyor ve yerli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Voltgo, Türkiye’deki ilk 40 kW DC şarj istasyonu olan GO-40 modelini geliştirerek pazarda önemli bir ihtiyacı karşıladı. GO-40 ürünü ile DC şarj üniteleri kadar hızlı, AC şarj üniteleri kadar ekonomik çözümler sunmayı başardık. Şu an GO-40, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep gören, hatta İtalya gibi Avrupa pazarlarına ihraç edilen bir ürün haline geldi" şeklinde konuştu.

"Hızlı şarj çözümleri ve ev tipi akıllı çözümler geliştiriyoruz"

3 yıl içerisinde 81 ilde aktif şarj noktası kurmayı hedeflediklerini anlatan Dağsuyu, "Voltgo, hem EPDK lisanslı bir şarj ağı şirketi olarak hem de şarj istasyonları üreticisi olarak, enerji teknolojileri alanında global bir marka haline gelmek için çalışıyor. Yazılım tarafında yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri, donanım tarafında ise hızlı şarj çözümleri ve ev tipi akıllı çözümler geliştiriyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde 81 ilde aktif şarj noktası ve 50 binden fazla bireysel kullanıcı hedefliyoruz" diye bilgi verdi.

"Özelleştirilmiş çözümler üretiyoruz"

Voltgo’nun bireylere, şirketlere, organize sanayi bölgelerine, AVM’lere ve kamu kurumlarına özel çözümler sunduğuna da dikkat çeken Voltgo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, daha sonra şunları söyledi:

"Kurumlara ve bireylere özel değer önerisi sunan Voltgo, sadece bireysel kullanıcılara değil, aynı zamanda şirketlere, organize sanayi bölgelerine, AVM’lere ve kamu kurumlarına özel çözümler üretiyor. AC, DC ve GO-40 modellerimizle her ihtiyaca yönelik ürünler sunarken, yazılım altyapımızla tüm istasyonları tek merkezden yönetilebilen bir yapı sunuyoruz. Bu sayede firmalar hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Voltgo olarak bu yolculuğun sadece başlangıcındayız. Türkiye’nin enerji geleceğine yön veren bir teknoloji şirketi olmak için çalışmaya devam ediyoruz. İkinci yılımızda bizleri bu noktaya getiren tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza teşekkür ederiz."