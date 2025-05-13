Menteşe Belediyesi, Yerkesik Mahallesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü bahçesindeki Gasilhane’de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Cenaze hizmetlerinin kesintisiz, hijyenik ve çağdaş standartlara uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Gasilhanenin sıhhi tesisatı tamamen yenileniyor, sıva ve boya işlemleri yapılıyor, kapı ve pencere doğramaları değiştiriliyor, zemin seramikleri yenileniyor ve teneşir masası yeniden düzenleniyor.