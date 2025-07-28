Şanlıurfa Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Migros, yerel üreticilere alım garantisi sunan ve özellikle kadın kooperatiflerini destekleyen sürdürülebilir tarım protokolünü hayata geçirdi. Protokol, bölgesel kalkınma hedefiyle coğrafi işaretli ürünlerin ulusal pazara taşınmasını ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Migros yerel üretime güç katacak önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile, bölgesel kalkınma, sürdürülebilir tarım ve özellikle kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere Şanlıurfa’da yetiştirilen tarım üretiminin çeşitlendirilmesi, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yerel üreticilere alım garantisi veren Migros sayesinde ürünlerin Türkiye çapında tüketicilere ulaştırılması sağlanacak.

Valilik, üretimin hedeflenen kalite ve miktarda gerçekleşmesi için yerel kurumlarla koordinasyonu yürütecek. GAP İdaresi üretici ve kooperatiflerin proje fırsatlarından faydalanmasını sağlayacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle kadın kooperatiflerine yönelik İyi Tarım ve Organik Tarım eğitimleri verecek; üretim süreçlerinde rehberlik sunacak. ZZEF A.Ş. ve Gürata A.Ş. de sürece operasyonel ve lojistik destek sunacak. Migros ise üretimin kalite kriterlerini karşılaması yönünde destek vererek, alım garantisi sağlayacak ve ürünleri Türkiye’nin 81 ilinde bulunan mağazaları ve online kanalları ile tüketicilere ulaştıracak.

"Sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesini hedefliyoruz"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Şanlıurfa’da kamu kurumları ve özel sektör tarafından üretilen tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerinin artırılması ve pazarlanmasına yönelik olarak valiliğimizin koordinasyonunda GAP İdaresi Başkanlığımız ile Migros Ticaret A.Ş. arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Üreticilerimizin motivasyonunu artıracak güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, "Şanlıurfa’da başlattığımız bu çalışmanın kısa sürede bölgesel ölçekte uygulanacağına inanıyorum. Bu iş birliği üreticilerimizin, birliklerimizin ve kooperatiflerimizin motivasyonunu yükseltecek, yerel ürünlerin çeşitliliğini artıracak ve bölgemizde sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşmasını sağlayacak" dedi.

"Tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz"

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Yerel üretim, milli ekonominin kaldıracı. Bu sebeple iyi tarım uygulamalarını teşvik ederek tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor, üreticilerimize alım garantisi, eğitim, lojistik, kalite, gıda güvenliği, pazarlama etiket ve ambalaj destekleri veriyoruz. Türkiye çapında yaptığımız iş birlikleri ile yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin 81 ilde bulunan mağazalarımız ve online kanallarımızdan tüketicilerimize ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

"Yerel ürünlerin hak ettiği değeri görmesine fırsat oluşturuyoruz"

Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, "Yerel üreticilerimize danışmanlık vererek, resmî kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Böylece yerel ürünlerin üretiminde süreklilik sağlıyor, ulusal pazara çıkarak hak ettiği değeri görmelerine fırsat oluşturuyoruz" dedi.