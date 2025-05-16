Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yer Ayrı Ruh Aynı" adlı tiyatro gösterisi, izleyicilerden tam not aldı.

Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Ömer İnce’nin yönettiği oyunda, Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan kahramanlıklar ve fedakârlıklar etkileyici bir şekilde sahnelendi.

Kahta Belediyesinin destekleriyle sahnelenen ve farklı bölgelerde aynı milli ruhla mücadele eden kahramanların hikâyesini konu edinen performans, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı ve büyük alkışlarla sona erdi.

Öğrencilerin başarılı performansları, o dönemin ruhunu sahneye taşıyarak izleyicileri derinden etkiledi. Gösteri, cephedeki askerlerin mücadeleleri ile cephe gerisinde kadınların yiyecek, giyim ve lojistik destek çalışmalarını birleştirerek milletimizin birlik ve dayanışma ruhunu vurguladı.