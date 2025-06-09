Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.Ö. isimli şahsı takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 132 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Adliyesi’ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.