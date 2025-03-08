Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 6. gün de yanmaya devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları; AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

Gaz, 6 gündür yanmaya devam ediyor.