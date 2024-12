Yenişehir Belediyesi 'Minipaint-3' sergisini açtı



MERSİN (İHA) - Mersin'de Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinde yılın son sergisi olan 'Minipaint-3 Ulusal Karma Resim Sergisi' açıldı. Sergide Türkiye’nin farklı illerinden 95 sanatçının toplam 380 eseri yer aldı.

Yenişehir Belediyesi, 2020 yılında kente kazandırdığı iki modern sanat galerisiyle Mersin’i, sanatın önemli buluşma noktalarından biri haline getirdi. Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok önemli sergiye ev sahipliği yaparak sanatçılardan ve sanatseverlerden tam not aldı. Bu galerilerde düzenlenen sergiler, kentin kültürel zenginliğini artırırken, Mersinlilerin sanata daha kolay erişmesini sağlıyor.

Açılışı yapılan 'Minipaint-3 Ulusal Karma Resim Sergisi', Türkiye genelinden 95 sanatçının eserlerini bir araya getirerek resim sanatının farklı tekniklerini, tarzlarını ve temalarını izleyicilerle buluşturuyor. Sergide, her biri özenle seçilen 380 eser yer alıyor.

Yılın son sergisi olma özelliğini taşıyan 'Minipaint-3', 6 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Mersinli vatandaşlar bu sergiyi ücretsiz olarak gezme fırsatı bulacak. Yenişehir Belediyesi, her yaştan bireyin sanata erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca birçok sergi, atölye ve etkinlik düzenleyerek kentte kültür-sanatın nabzını tutmaya devam ediyor.



“Sanat kenti Yenişehir vizyonu güçleniyor”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatın toplum üzerindeki birleştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, "Sanat galerilerimizle Mersin’in kültürel dokusunu zenginleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, daha fazla insanı sanatla buluşturmak ve sanatçılarımıza destek olmaktır. Minipaint-3 Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıların eserlerini bir araya getirerek kentin kültür-sanat yaşamına bir soluk getiriyor. Tüm vatandaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.