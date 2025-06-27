Aydın’ın Yenipazar ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Yenipazar ekipleri, Koyunlar Mahallesi’nde bin 800 metre dranaj hattı, 400 metre terfi hattı yenileme ve kollektör çalışmalarını tamamladı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Her zaman olduğu gibi, bu talebimizi de yerine getiren Aydın’ımızın Topuklu Efesi, Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Özlem başkanımızla birlikte kol kola Yenipazar için hizmet üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.