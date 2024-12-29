Yeni yıl yaklaşırken, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenlerin gözde adresi Kazdağları oldu. Bol oksijenli havası ve eşsiz doğasıyla Kazdağları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Edremit ilçesi sınırlarında yer alan ve “oksijen deposu” olarak bilinen bölge, özellikle yürüyüş rotaları, şelaleleri ve karla kaplı zirveleriyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, tertemiz havası ve sessizliğiyle Kazdağları’nda adeta yenilendiklerini ifade ediyor. Kazdağlarında, yeni yıl tatiline özel paketler hazırlarken, yoğun talep nedeniyle rezervasyonlar hızla doluyor.

Kazdağlarının eşsiz doğasında hizmet veren turizm işletmecisi Aslı Aslan, “Yeni yıl için rezervasyonumuz şu an yüzde 80’e ulaştı. İnsanlar yeni yıla taze bir nefes almak için Kazdağları’nı tercih ediyorlar. Tesisimiz Kazdağı Milli Parkı’nın içinde 800 rakımda, 80 dönüme kurulmuştur. İçerisinde lüks çadırlarımız, karavanlarımız, ahşap çadırlarımız, taş odalarımız ve kendi karavanını getir, kendi çadırını getir bu tür konaklama şekillerimiz vardır. Tesisimiz 12 ay hizmet vermektedir. Daha çok kış turizmi ve sağlık turizmi olarak hizmet veriyoruz. Misafirlerimizi yılbaşında tesisimize bekliyoruz” dedi.

Tatilini Kazdağları’nde geçiren Ahmet Yıldırım, "Doğada huzur bulabileceğiniz bir ortam açıkçası. Bütün imkanlar elverişli ve bütün her şey düşünülmüş. Kampından tutunda karavanlarına kadar, restoranları, ekmek pişirme yeri dahi var. Bunları gördük az önce. Taze ve ferah bir nefesle yeni yıla girmek isteyenleri tamamıyla Kazdağı’na davet ediyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.