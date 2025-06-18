TBMM’ye sunulan yeni torba yasa, zeytinliklerden ormanlara, tarım alanlarından korunan alanlara kadar Türkiye’nin doğal mirasını madencilik ve enerji yatırımlarına açıyor.ANKARA (İGFA) - TBMM’de görüşülmesi beklenen “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, zeytinlikler, ormanlar, tarım arazileri ve korunan alanları madencilik ile enerji yatırımlarına açarak doğayı tehdit ediyor.

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, teklifin çevre koruma politikalarını zayıflattığını ve yerel halkın haklarını hiçe saydığını belirtti.

“SÜPER İZİN” VE ZEYTİNLİK TEHLİKESİ

Teklif, “süper izin” ile maden ruhsat süreçlerini hızlandırıyor ve özel bir kurul aracılığıyla yatırımcı lehine izinleri kolaylaştırıyor. Muğla’daki zeytinlikler kömür madenciliğine açılırken, zeytinliklerin “taşınabilir” ilan edilmesi tüm Türkiye için risk oluşturuyor.

ORMANLAR VE ÇED SÜRECİ ZAYIFLIYOR

Ormanların denetimi, ormancılık uzmanı olmayan MAPEG’e devrediliyor. ÇED süreçleri ise etkisiz hale getiriliyor; 3-4 ayda yanıt verilmeyen başvurular otomatik onaylanıyor. Ataç, “Bu düzenlemeler doğayı geri dönüşü olmayan tahribata sürüklüyor” dedi.

"DOĞAYA SAHİP ÇIKIN"

TEMA Vakfı, 29 ilin yüzde 67’sinin maden ruhsatlarına açıldığını vurgulayarak, kamuoyunu TBMM’ye tepki göstermeye çağırdı. Vakıf'tan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytinlikler, ormanlar ve tarım alanları bir kez kaybedilirse geri gelmez. Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu nedenle TEMA Vakfı olarak toplumun tüm kesimlerini, karar vericileri ve sivil toplumu bu düzenlemeye karşı durmaya; zeytinliklere, ormanlara, tarım alanlarına, ülkemizin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.