Bilecik’teki trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki öğretmen Yeliz Efe ile 3 yaşındaki kızı Ela Efe’nin cenazeleri memleketi Eskişehir’de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Dün, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana gelen kazada, Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta ’U’ dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpışmıştı. Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü Raşit Efe, ile araçtaki eşi Yeliz Efe (30) ve kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ve kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Baba Raşit Efe “Babacık geri gelsene” diye gözyaşlarına boğuldu

Bursa’da kimya öğretmenliği yapan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe’nin cenazeleri defnedilmek üzere Eskişehir’e getirildi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Kadir Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yeliz Efe ve kızı Ela Efe’nin yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Çelik korse ile cenazeye katılıp iki tabutun arasına oturan Raşit Efe, “Babacık geri gelsene” “Evimin güneşi söndü” ve “Geri gelsenize” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Yeliz Efe’nin annesi ise sinir krizi geçirdi. Yeliz Efe ve kızı Ela Efe’nin yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yeliz Efe ve kızı Ela Efe’nin cenazeleri kılınan namazın ve alınan helalliklerin sonrasında defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

Babasının mevlidi için Eskişehir’e gelmişti

Öte yandan Yeliz öğretmenin, geçen yıl yakın tarihlerde geçirdiği trafik kazasında vefat eden babasının mevlidi için geldiği Eskişehir’den, eşi ve çocuğu ile Bursa’ya geri döndüğü öğrenildi.