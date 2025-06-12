Eskişehir’de yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar dondurmaya yöneldi. Dondurmacı Palas, satışların 1 ay öncesine göre satışların yüzde 300 arttığını söyledi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için dondurmayı tercih etti. Eskişehir’de uzun zamandır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, vatandaşların en çok sade dondurmayı sevdiğini belirtti. Ayrıca dondurmacı Palas, kendi dondurmalarının lezzettinin doğal süt ve salepten geldiğini ifade etti.

"Havaların ısınması işlerimizi de hareketlendirdi"

Havaların ısınmasıyla beraber satışların hareketlendiğini ve dondurmaya asıl lezzeti verenin salep olduğunu belirten Mahmut Palas, "Yazın gelmesiyle birlikte dondurma satışlarımız çok iyi, inşallah böyle devam eder. Havaların ısınması işlerimizi de hareketlendirdi. Bir ay öncesine kadar günde 200-300 müşteri gelirken, şimdi bu sayı 800-1000 arasına ulaştı. Neredeyse üç kat artış var. En çok tercih edilen çeşitlerimiz sade, kakaolu, frambuaz, çilek ve böğürtlen. Bizim özel bir dondurmamız var, tamamen kendimiz yapıyoruz. Bunun sırrı, yerli ve doğal salep. Dondurmanın lezzetini veren esas şey salep. Bu çok özel bir malzeme. Burdur Bucak tarafında doğada yetişiyor. Salep toplanıyor, suyla çalışan taş değirmeninde öğütülüp un haline getiriliyor. Dondurma sütü hazırlarken içine sadece bir çay kaşığı ekliyoruz. Genelde piyasada süt tozu kullanılıyor, ama bizde öyle bir şey yok. Tamamen doğal süt kullanıyoruz, köyden taze geliyor. Dondurmamızı burada, kendi yerimizde üretiyoruz. Müşterilerimiz soruyor, "Bu lezzetli dondurmayı nasıl yapıyorsunuz?" diye. Biz de diyoruz ki, işin sırrı doğal salep ve kaliteli malzemeler" dedi.