23. Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, bilişim ve yazılım sektörünün, stratejik bir role sahip olduğunu belirterek; sektörün ihracatçı kimliğini güçlendirmeye dönük atılacak adımların önemine değindi.

Konya Ticaret Odası (KTO)’nda meslek komiteleri istişare toplantıları sürüyor. 2023 yılında başlatılan toplantıların 18.’si, 23. Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri Meslek Komitesi ile yapıldı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, dünyanın çok hızlı değiştiğine dikkat çekti. Özellikle teknolojik olarak dünyanın hızlı bir dönüşüm yaşadığına vurgu yapan Başkan Öztürk; "Teknolojinin tüm dünyayı sardığı, neredeyse her yıl devrim niteliğinde yeniliklerin ortaya çıktığı günümüzde, ayakta kalabilmenin yegâne yolu, bu gelişmelere ayak uydurmaktan geçiyor. Bugün küresel ticaret ve finans sisteminden tutun da, sağlık, eğitim ve neredeyse aklımıza gelebilecek her alan artık bilgisayar ve yazılım temelli olarak gelişim göstermektedir. Geleceğin de bu temel üzerinde gelişeceği açıktır. Bundan dolayı, bilgisayar teknolojileri ve yazılım sektöründe atacağımız her adımın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sektörümüz küresel rekabet içerisinde kendini yenilemeye ve geliştirmeye çaba harcarken, bizlere düşen de bu çabaya destek vermek, ön açmaktır. Dolayısı ile bugün yapacağımız istişarenin sektörümüze katkı sağlamak adına bizlere ışık olacağına inanıyorum" dedi.

Konya’mızın güçlü bir AR-GE ekosistemi var

Konya’nın son yıllarda yazılım ve bilişim sektöründe güçlü bri atılım yaşadığını belirten Başkan Öztürk, bu alanda Konya’da 900’ün üzerinde firma olduğunu söyledi. Bu firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda varlık gösterme gayretiyle çalıştığını dile getiren Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyada yaşanan gelişmelere doğru, akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde entegre olmak için sektörümüz adına bilgi odaklı çözümler üretmeliyiz. Bunun için Konya’mızın güçlü bir altyapısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Konya Teknokent, KTO Karatay Üniversitemiz başta olmak üzere şehrimizdeki üniversitelerimiz bünyesinde gelişen Ar-Ge ekosistemi; genç girişimcilerimizin ve bilişim firmalarımızın önemli projeler geliştirmesine zemin hazırlamaktadır. Bu altyapıyı daha iyi değerlendirmek, sektörümüzü ileri taşımak adına el birliğiyle çalışmak için Konya Ticaret Odası’nın her türlü talebe ve desteğe açık olduğunu ifade etmek isterim. Bunun için biz var gücümüzle çalışıyor, sektörümüzün sorunlarını yakından takip ediyoruz."

Firmalarımızın küresel açılımını desteklemeliyiz

Bilgisayar ve yazılım sektörünün sorunlarını titizlikle takip ettiklerini ve bu sorunların çözümüne dönük sektör temsilcileriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Başkan Öztürk; "Özellikle bugün birçok sektörün temel sorunlarından biri olan nitelikli işgücü sorununu Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri sektörümüzde de görüyoruz. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında yetişen gençlerimizin büyük kısmı İstanbul, Ankara ve yurtdışına yönelmektedir. Atacağımız adımlarla bu beyin göçünü durdurmak hatta tersine bir bilgi transferini şehrimize kazandırmak gerektiğini düşünüyorum. Yine yerli yazılım firmalarımızın rekabet gücünü artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede firmalarımızın küresel açılımını desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sektör, geleceğimiz için stratejik öneme sahip

"Bilişim ve yazılım sektörü, hem Konya’nın hem de Türkiye’nin geleceğinde stratejik bir role sahiptir." diyen Başkan Öztürk, hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) da dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknoloji tabanlı üretime vurgu yapıldığını hatırlattı. Bu nedenle Konya Ticaret Odası olarak sektörü destekleyici adımlara her zaman hazır olduklarını vurgulayan Başkan Öztürk; "Yazılım sektörümüzün ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi, üniversite-sanayi iş birliğini artırarak nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkı sağlamayı, kamu ve özel sektörde yerli yazılım kullanımının yaygınlaştırılmasını önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz" diye konuştu.

Bilgisayar ve yazılım sektörünün, Konya’nın sanayi ve tarımdaki gücünü dijital çözümlerle destekleyecek, şehir ekonomisinin katma değerini artıracak bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Başkan Öztürk, bu bağlamda gerçekleştirilen istişare toplantısının sektörün sorunlarını daha yakından dinlemeye, ortak akılla çözüm yolları geliştirmeye vesile olacağına inandığını belirtti.

Sorunların çözümü için çalışıyoruz

KTO 23. Bilgisayar ve Yazılım Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Uğur Şakraker de, toplantıdan dolayı KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Komite olarak sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Şakraker; "Sorunların çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün sorunlarını karşılıklı olarak konuşacağımız bu toplantımız, bizler için oldukça önemli. Komitemiz bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; eğitim, seminer gibi her türlü talebi karşılamak için odamız yönetiminin de desteğiyle çalışmalar yapmaya hazırız. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.