Öncelikle öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinden bahsederek yazımıza başlamak isteriz.

Öğrenme basit bir anlatımla anlamlı ve kalıcı olduğunda tam olarak gerçekleşen bir süreçtir. Anlamlı öğrenmede öğrencinin zihni aktiftir ve ezbere dayalı öğrenmeye yer yoktur. Pasif durumdaki zihni aktif hale getirmek için mevcut bilgi, beceri ve tecrübelerden yararlanılır. Böylece öğrenci yeni öğreneceği bilgi ile mevcut bilgisi arasında bağlantılar kurarak bütünleştirme yapar. Bu şekilde bir öğrenmeyle, öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanarak mevcut bilgiler genişletilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu soyut kavramların nasıl öğrenileceğidir. Soyut kavramları öğrencinin zihninde somutlaştıracak öğrenme deneyimleri yaşatılmalıdır. Örneğin bütün-yarım-çeyrek kavramını anlatırken veli olarak bir elmayı iki eş parçaya ve dört eş parçaya bölmeniz somutlaştırmaya uygun bir uygulama olacaktır. Ya da ölçme öğrenme alanında zorlanan bir öğrenciye velisi olarak mutfakta sıvı ölçme, ağırlık ölçme gibi farklı ölçme birimlerini içeren bir tarif hazırlatmanız yine somutlaştırma için etkili bir uygulamadır. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şudur: Öğreneceği bilgiyi öğrenci için anlamlı hale

getirmek. Çünkü eğer bilgi öğrenci için anlamlı olursa başka bir ifadeyle gerçek yaşamında nerede ve nasıl kullanacağına ilişkin bilgi sahibi olursa öğrenmeye istekli hale gelerek anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirecektir. Edindiği bilgi ve tecrübeleri gerçek yaşamında kullanan bir öğrenci için öğrenmeden duyacağı mutluluk ta bir o kadar büyük olur. Şimdi gelelim yazılı haftalarına. Yazılıya hazırlık çalışmalarını iki boyutta düşünelim. Birincisi yukarıda ifade edilen tam öğrenmenin gerçekleştiği öğrencilerin yapacağı hazırlık, diğeri ise eksik öğrenmelerin gerçekleştiği öğrencilerin yapacağı hazırlık olsun.

Okul yazılıları genel olarak her ders için dönemde iki kez yapılan sınavlardır. Öğrencilerin karne notlarına etki ettiği için öğrencilerin ve velilerin daha dikkatle yaklaştıkları ve nispeten daha fazla heyecan duydukları sınav türlerindendir. Aslında planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığına sahip öğrenciler yazılının tarihi fark etmeksizin tüm sınavlara hazır sayılırlar. Planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığının hangi uygulamaları içerdiğini belirtelim. Planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığına sahip öğrenciler;

Okulda işlenen konuyu günü gününe tekrar eder. Burada bahsedilen tekrar etme eylemi öğrencilerin öğrenme stillerine göre

haftalarında en fazla hata yapılan konuların başında, sadece yazılıda çıkacak konuları tekrar etmek gelir. Oysa öğrenme bir bütündür. Her yazılı için mutlaka en başından itibaren öğrenilenlerin tekrar edilmesi gerekir. Bunun için defterinizin ya da öğretmeninizin kullandığı diğer materyallerin tam olduğundan emin olun. Eğer defterde eksikleriniz varsa bir arkadaşınızın defterinden yararlanarak eksiklerinizi tamamlamalısınız. Çünkü öğretmenlerin sınıfta çözdüğü soruları tekrar etmek yazılı haftasında mutlaka yapılması gereken hazırlıklardandır. Ayrıca defteri en başından tekrar ederek öğretmenin hangi konuların üzerinde önemle durduğunu anlayabilirsiniz. Defter tekrarını yaptıktan sonra yeterince anlamlı öğrenmenin gerçekleşmediği konular için farklı kaynaklardan, videolardan, bilgisine güvendiğiniz bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. Hazırlıklarınızı tamamlamadan önce yukarıda belirtilen pekiştirme uygulamalarını yapmayı da unutmayın.

Tüm öğrencilerimize ve velilerimize başta sağlık olmak üzere başarı, mutluluk ve huzur dolu günler temennisiyle.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Dr. Pelin ÜREDİ & Prof. Dr. Lütfi ÜREDİ