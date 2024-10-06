Kadın Partisi Genel Başkanı F.Benal Yazgan, ülkenin kaynaklarının nasıl heba edildiğini rakamlarla anlattı.ANKARA (İGFA) - Kadın Partisi Genel Başkanı F. Benal Yazgan, ülkede kazananların müteahhitler olduğuna işaret ederek, “Türkiye müteahhitlere ipotek ediliyor” dedi. Başkan Yazgan, halkın sorunlarına çözüm üretemeyen iktidarın, kadınların bedeni üzerinden nefret söylemi ürettiğini vurguladı.

Gelecek nesillerin yanlış hesaplardan dolayı borç altına sokulduğuna işaret eden Başkan Yazgan, “Ülkemiz, Cumhuriyet tarihimizin en bilinçsiz ve en vizyonsuz kadroları tarafından yönetiliyor. Ülkenin ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine; ‘cebimizden kuruş çıkmayacak’ denilerek, yanlış hesaplarla yapılmış, yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler ile ülke nesiller boyu ödeyeceği borçlar altına sokulmuştur. Yollar ve köprüler için maliyet hesapları yapılırken; araç geçiş sayısı, hava alanları için yolcu sayısı ve hastaneler için hasta sayısı baz alınırken bu sayılar ciddi bir biçimde abartılarak hesap yapılmış ve ülke otuz, kırk, elli yıl ödeyeceği borçlar altına sokulmuştur. Üstelik bu anlaşmalar döviz üzerinden yapılmış, uyumsuzluklar için Ankara veya İstanbul değil Londra mahkemeleri yetkili kılınmıştır.” dedi.

KADININ BEDENİ KADINA AİTTİR

Halkın sorunlarına çözüm üretemeyen iktidarın, kadınların bedeni üzerinden nefret söylemi ürettiğini dile getiren Genel Başkan Yazgan, sezaryen ile doğum yapan kadınları suçlu gösteren kamu spotuna tepki gösterdi.

Kadınların beninin kendilerine ait olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yazgan, şöyle devam etti:

“Halk ağır sorunlar altında ezilirken, kadınların normal mi yoksa sezaryenle mi doğum yapmaları konusunu gündeme getirmek abesle iştigaldir. Kadınların hamile kalıp kalmayacaklarına, nasıl doğum yapacaklarına ancak kadınlar karar verir. Kadının bedeni kadına aittir! Beslenme çantası boş, aç karnına okula giden çocuklarımız, açlık sınırında yaşamaya çalışan emeklilerimiz, barınma ve iş problemi çığ gibi büyüyen bir gençlik varken hala ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışıyla lale devrini yaşayanlar, hiçbir şeyin sonsuza kadar gitmediğini tarih kitaplarından öğrenebilirler. Rakamlardan da anlaşıldığı üzere bu ülkede kazananlar müteahhitlerdir ve Türkiye bu müteahhitlere ipotek ediliyor. Ama olsun hamdolsun Müslümanız!”