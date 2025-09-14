Ünlü yazar Ahmet Ümit, Diyarbakır’da düzenlenen imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

Ceylan Karavil Park AVM, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Polisiye romanlarıyla ün kazanan sevilen yazar Ahmet Ümit, yoğun katılımla gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar Ümit, okuyucularıyla birebir sohbet edip kitaplarını imzaladı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Diyarbakır’ın ikinci memleketi olduğunu ifade eden Ahmet Ümit, "Ben Gaziantepliyim, liseyi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bitirdim. Dolayısıyla burası benim ikinci memleketim gibi" dedi.

Kitap yazma planlarının olduğunu aktaran Ümit, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buraya Zerzevan’dan geldim imzaya. Biliyorsunuz Zerzevan önemli bir kültür yeri. Anadolu’daki en önemli kültür yerlerinden biri. Muhtemelen de UNESCO kültür listesine girecek. Yeni bir kitap yazıyorum. Roma imparatorluğuyla ilgili. Muhtemelen Zerzevan’dan da bu yeni romanımızdan bahsedeceğiz."

Halil Kutluay isimli vatandaş, Ahmet Ümit’i çok sevdiğini ifade ederek, "İmza gününde yanında olmak istedik" derken, Avsar Akıncı da, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Birçok kitabını okudum, diğerlerini de okumak istiyorum" diye konuştu.