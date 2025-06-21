Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar bu yıl yaz döneminde farklı bir tatil arayışı içerisinde olanların termal tatili tercih edebileceğini ifade etti.

Canarslanlar, yaz döneminin gelmesi ile birlikte tatil döneminin de başladığını ifade etti. Canarslanlar, "Yaz tatili geldi, sıcaklardan bunaldınız, şehrin stresi üzerinize çöktü, bedeniniz de zihniniz de bir mola istiyor. Hem dinlenip eğlenmek, hem de sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız, rotanızı hiç düşünmeden Oruçoğlu Termal Otel’e çevirin. Çünkü bu yaz, sıradan bir tatil değil, yenileyici bir deneyim yaşamak sizin de hakkınız. Afyonkarahisar’ın eşsiz termal kaynaklarının kalbinde yer alan Oruçoğlu Termal Otel, doğal şifayı modern konforla birleştiriyor. Romatizma, bel-boyun fıtığı, kas ve eklem rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık sorununa iyi gelen yüksek mineralli termal su, doğrudan kaynağından geliyor. Modern spa alanlarının sunduğu rahatlatıcı atmosfer ve sadece size özel tasarlanmış aile banyoları sayesinde Oruçoğlu Termal Otel’de geçirdiğiniz zaman, sıradan bir dinlenmeden çok daha fazlasını vadediyor; bedeninizi derinlemesine tazelerken, zihinsel yorgunluğunuzu silip süpürüyor, ruhunuzu dinginleştiren bir denge sunuyor" dedi.

"Bu sadece bir kaçamak değil kendinize verdiğiniz en iyi hediyelerden biri olacak"

Termal tatilin yalnızca konforlu bir konaklama değil, aynı zamanda hem fiziksel sağlığınıza hem de içsel huzurunuza dokunan bir tatil olduğunu ifade eden Canarslanlar, şunları söyledi:

"Burada yaşayacağınız tatil, kısa süreli bir kaçıştan öte; kendinize duyduğunuz değerin ve öz bakımın bir yansıması olacak. Çünkü bu deneyim, yalnızca konforlu bir konaklama değil, aynı zamanda hem fiziksel sağlığınıza hem de içsel huzurunuza dokunan, uzun vadede etkisini hissedeceğiniz bir iyileşme süreci anlamına geliyor. Bu sadece bir kaçamak değil kendinize verdiğiniz en iyi hediyelerden biri olacak.

Yaz demek eğlence demek. Oruçoğlu Termal Otel’de sizi sadece havuz başında kitap okumak değil, bolca kahkaha, oyun, hareket ve anı biriktirme bekliyor. Açık-kapalı yüzme havuzları, su kaydırakları, spor salonu, masa tenisi ve çocuklara özel aktiviteler ile günler hem dolu dolu hem de keyifli geçiyor."

"Yöresel Afyon lezzetleri sizi bekliyor"

Termal keyfi ile birlikte aynı zamanda Afyon lezzetlerinin de tadına bakılabileceğini dile getiren Canarslanlar, "Oruçoğlu mutfağı, tatil boyunca hem gözünüze hem damağınıza hitap edecek. Açık büfe kahvaltılar, yöresel Afyon lezzetleri, hafif yaz menüleri ve sağlıklı detoks içecekleri ile hem keyifli hem dengeli bir beslenme sizi bekliyor. Afyonkarahisar merkeze sadece 15 dakika mesafede, doğayla iç içe konumlanan otel, hem ulaşımı kolay hem huzuru bol bir ortam sunuyor. Yeşilliklerle çevrili yürüyüş alanları, sessizliğin içindeki huzur ve tertemiz hava. Oruçoğlu, şehirden kaçmak isteyen herkes için bir kaçış değil, bir dönüş noktası.

Yaz biter, tatiller unutulur. Ama Oruçoğlu Termal Otel’de geçirdiğiniz zaman zihninizde ve kalbinizde yer eder. Şimdi harekete geçin, bu yazı sadece geçirmeyin değerlendirin. Kendinizi ve sevdiklerinizi ödüllendirin" diye konuştu.