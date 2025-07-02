Aydın’ın Karacasu ilçesinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Yaykın Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Yaykın Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karacasu Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede kilitli parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. İlçede ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen yol yapım çalışmalarının, planlanan program doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgularken, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda ise "Yaykın Mahallemizde, yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri yer aldı.