Amasya’da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal S. yönetimindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.’ya çarptı. Yaralı kadının yardımına o sırada bölgede bulunan vatandaşlar ve polisler yetişti. 62 yaşındaki Nurcihan A.’ya acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumun iyi olduğu öğrenilirken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.