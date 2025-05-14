Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı. Programa; Yavuzeli Kaymakamı Ömer Zuhal, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, ilçe daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlikte, tarımın ülke ekonomisindeki önemi vurgulanırken, çiftçilerin emeklerinin her zaman takdire şayan olduğu ifade edildi. Konuşmaların ardından çiftçilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve ikramlarda bulunuldu. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri de dile getirildi. Katılımcılar, üretimin ve tarımın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.