Hatay’da bir binanın 5 metrelik boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedisinin kurtarılmasını mutlulukla karşılayan yaşlı kadının, "Gel annem, sen nereye düştün kızım" dediği anlar yürekleri ısıttı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde 5 metrelik bina boşluğundan yavru kedinin miyavlama sesini fark eden yaşlı kadın durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yavru kedisine kavuşan yaşlı kadının "Gel annem, sen nereye düştün kızım" dediği anlar yürekleri ısıttı.