Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yatağan Gençlik Merkezi, Yatağan ilçe milli eğitim müdürlüğü Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte baharın gelişini Stratonikeia Antik Kenti’nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlikte gençler, çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlerle hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirdi. Etkinlik sonrası öğrenciler, kazı başkanlığı rehberliğinde Stratonikeia Antik Kenti’ni gezerek tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

Tarihi ve kültürel mirası yerinde keşfetme imkanı bulan gençler, hem öğrenmenin hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Etkinlik, gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edildi.

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan "Gençlerimizin bu tür sanatsal kültürel etkinliklerle bir araya getirerek akademik başarılarına katkı sağlıyoruz. Bugün sanattan spora birçok alanda yapmış olduğumuz faaliyetlerle gençlerimizin farklı branşları tanımalarına aynı zamanda sosyalleşmelerine imkan sağlanıyor. Bu süreç içinde faaliyetimizi arttıracağız arttıracağız "dedi.