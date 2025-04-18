Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın Sivasspor’u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa yarın saat 13.30’da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde lacivert-beyazlılar, 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla düşme hattının 16. sırasında yer alıyor.

30. randevu

Kasımpaşa ile Sivasspor, Süper Lig’de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Paşa 10 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar da 10 defa rakibini mağlup etti. 9 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Paşa’nın iç saha karnesi

Kasımpaşa bu sezon evinde 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18 puan topladı ve bu alanda 17. sırada bulunuyor. Paşa sahasında son olarak Kayserispor’a yenilirken daha sonra yaptığı 7 müsabakada kaybetmedi ve 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Cezalılar

Bu müsabakada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Sivasspor’da da Uros Radakovic kırmızı, Charilaos Charisis ve Murat Paluli de sarı kart cezaları nedeniyle görev alamayacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.