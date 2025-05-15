Yaz aylarında meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı önlemler kapsamında, Yatağan’da konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri göreve başladı.

Muğla’nın orman yangınlarına karşı yüksek risk taşıyan bölgelerinden biri olan Yatağan’da, yangınla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir adım atıldı. Yaz sezonu öncesi konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, aktif görevine başladı. Göreve başlayan helikopterin uçuş ekibi, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür tarafından ziyaret edildi. Müdür Ülküdür, helikopter personeliyle bir araya gelerek ekipten bilgi aldı ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Ziyarette Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk de hazır bulundu.

Yangınla mücadelede havadan müdahalenin kritik bir rol oynadığına dikkat çeken yetkililer, helikopterin stratejik konumda konuşlandırılmasının yangınlara hızlı müdahale açısından büyük avantaj sağlayacağını belirtti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonu boyunca kara ve hava unsurlarıyla koordineli bir şekilde 7/24 teyakkuzda olacağını vurguladı. Vatandaşlara da orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.