Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi yol ayrımında sabahın erken saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 48 S 3509 plakalı işçi servisi dönüş yaptığı esnada 48 GK 883 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılardan 19 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 kişinin ise Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, yaralılardan ikisinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.