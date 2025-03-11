Muğla, Yatağan İlçesi Dere Mahallesinde ikamet eden İ.D. isimli şahsın ikametinde ve Nebiköy mahallesindeki bağ evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; 35 litre el yapımı şarap, 25 litre kaçak etil alkol, 25 litre el yapımı rakı, 15 litre alkol yapımında kullanılan kekik yağı, 10 mm. anason yağı ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.