Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., kamulaştırma süreci hakkında kamuoyuna bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yapıldı.

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde medyada yer alan kamulaştırma sürecine ilişkin iddialarla ilgili olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Vatandaşlarımızın evlerinin yıkılacağı, mezarlıklarının kaldırılacağı yönündeki söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Yatağan Termik Enerji olarak, maden sahalarımızda kamulaştırma yöntemi yerine uzlaşma zeminine dayalı çözümleri tercih ediyoruz. Bu çerçevede, şirketimize ait zeytinliklerle takas ya da rayiç bedel üzerinden satın alma yoluna gidiyoruz. Tüm süreç bölge halkımızla karşılıklı diyalog halinde, katılımcı ve şeffaf bir şekilde devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan hiçbir vatandaşın mülk kaybı nedeniyle zarar görmesinin söz konusu olmadığının altını çizmek isteriz. Proje sahamız Turgut Köyü yerleşimine 600 metre, köy mezarlığına ise 250 metre mesafededir. Bu nedenle ne köydeki evlere ne de mezarlığa herhangi bir şekilde zarar verilmesi mümkün değildir. Yine asılsız iddialar arasında yer alan, köylerin yok edileceği, zeytinliklerin zarar göreceği yönündeki haberler gerçekle bağdaşmamaktadır. Faaliyete geçtiğimiz günden bu yana olduğu gibi, gelecekte de zeytinlerimize sahip çıkacağız. Bakanlık gözetiminde taşıma işlemi tamamlandıktan sonra sürecin takipçisi olmaya devam edecek, rehabilitasyonu tamamlanan maden sahalarına da taşınan ağaçların iki katı kadar zeytin ağacı dikimi gerçekleştireceğiz. Yatağan Termik Santrali olarak önceliğimiz; enerji üretiminde sürekliliği sağlarken faaliyetlerimizi çevreye, tarihi ve kültürel değerlere ve bölge halkının yaşamına saygı çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda tüm adımlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde ve kamu kurumlarının denetimi altında, şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.