Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hilal Kent Mahallesi’nde yer alan ve düzenleme ile bakım çalışmalarının ardından Yamantürk Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak hizmete açılması planlanan binada incelemelerde bulundu.

Toplam 3 bin 545 metrekarelik alanda bulunan yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kahveci’ye, Belediye Başkan Yardımcısı A. Hakan Öziltürk ve belediyenin ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

Binanın alt kısmında hali hazırda Kütahya 1453 Hilalkent Aile Sağlığı Merkezi bulunurken, üst katlarında özellikle yaşlı ve engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik fizyoterapi, ergoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmesi planlanıyor.

Sahadaki değerlendirmelerinde konuşan Başkan Kahveci, son dokunuşların titizlikle sürdürüldüğünü ve merkezin en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Başkan Kahveci, "Bu tür yapıları şehrimizin sosyal yaşamına kazandırmak, toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor. Binamızın, yaşlı ve engelli bireylerimizin huzurla vakit geçirebileceği bir merkez olarak hizmet verecek olması bizleri son derece memnun ediyor" dedi.