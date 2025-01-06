Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan yaşlı kadın her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Nuriye Parmaksız (65) yaklaşık 2 gün önce evinden ayrıldı. Bir daha evine dönmeyen yaşlı kadının hayatından endişe eden yakınları durumu emniyet birimlerine bildirdi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Nuriye Parmaksız’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, Parmaksız’ın yerini bilenlerin ya da görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesini istedi.