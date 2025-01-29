Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evlerinde düzenlediği atölyeler, katılımcılara hem duygusal farkındalık kazandırıyor hem de alternatif yöntemlerle daha huzurlu bir yaşam sunuyor. Serinin son etkinliği olan Empati Atölyesi, psikologlar ve bioenerji uzmanı eşliğinde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, 60 yaş üstü kent sakinlerine hizmet veren Fener, Falez, Çiftekuyular, Konuksever ve Soğuksu Yaşlı Evleri’nde birbirinden farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Danstan yogaya, el sanatlarından eğitici atölyelere geniş bir yelpazede gerçekleşen etkinliklerin sonuncusu Alzheimer Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle duygu odaklı atölye serisi oldu. İlk atölye çalışması olan Soğuksu Yaşlı Evi’nde gerçekleştirilen öfke atölyesinde, Psikolog Nurullah Doğru ve Psikolog Betül Celal rehberliğinde katılımcılar, öfke duygusunu tanıyıp sağlıklı yönetme becerilerini geliştirdi. Konuksever Yaşlı Evi’nde düzenlenen Duygu atölyesinde, depresyon ve kaygıyı azaltmaya yönelik duygusal destek sunuldu.

Empati kavramı derinlemesine ele alındı

Serinin en çok ilgi gören etkinliği ise Fener Yaşlı Evi’nde düzenlenen Empati Atölyesi oldu. Bioenerji Uzmanı Ludmila tarafından yapılan enerji çalışması, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ludmila, bioenerjinin stres, tansiyon ve uyku problemlerini hafifletmede alternatif bir yöntem olarak kullanıldığını ve enerji kanalları aracılığıyla vücudun arındığını belirtti. Atölyeye katılan Nezahat Kunut, seans sonrası kendini daha hafif ve huzurlu hissettiğini söyledi. Atölyenin psikolojik bölümü ise empati kavramını derinlemesine ele aldı. Psikolog Nurullah Doğru, “Empati nedir? Nasıl geliştirilebilir? Etkili ve aktif dinleme tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak çalıştık” dedi. Psikolog Betül Celal ise her atölyeyi farklı yaşlı evlerinde düzenleyerek daha fazla kişinin bu çalışmalardan faydalanmasını amaçladıklarını belirtti.