Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Yaşlı çift kendilerini dışarı atarak kurtarırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak’ta bulunan gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı çiftin kaldığı evde elektik kontağından kaynaklı yangın çıktı. O sırada evde bulunan ve durumu fark eden yaşlı çift, dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını gören mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde alevler söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.