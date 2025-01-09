Antalya’da yaşlı adamın sobayı tutuşturmak içil kullandığı jel yangına sebep oldu. Alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen yaşlı adamı komşuları dışarıya çıkartırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik isimli yaşlı vatandaşın tek başına yaşadığı ikametinden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak dunumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, apartman sakinleri oda içerisinde sobanın yanında bulunan ve yanmakta olan kanepeyi söndürmeye çalışan Mehmet Çelik’i binanın dışına çıkardı. Vatandaşlar alevlere hortumla müdahale ederken kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yaşlı adamı komşuları çıkardı

İtfaiye ekipleri ikamette soğutma ve duman tahliyesi yaparken, yaşlı adamın sobayı yakmak için kullandığı jelin yangına sebep olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Mehmet Çelik’e sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumunun iyi olduğu belirlendi. İkamette çıkan yangını ilk olarak fark eden ve hortumla söndürmeye çalışan apartman sakinlerinden Murat Yaşar, üst komşusunun kendisini uyardığını belirterek, “Cam sıcaktan zaten patlamış, çekyat sobadan tutuşmuş. Buradan hortumu çekerek söndürdük. İçeride yangını söndürmeye çalışıyordu ama bayağı bir dumandan etkilendi” dedi. Yangında ikamette maddi hasar meydana gelirken, duvarda bulunan saatin de erimesi dikkat çekti.