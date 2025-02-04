Kepez Belediyesi’nin çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz giriş imkanı sunduğu Anadolu Oyuncak Müzesi’ni sömestir tatilinde yetişkinlerle beraber 20 bin 148 kişi ziyaret etti.

Her yıl ara tatilde 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin Anadolu Oyuncak Müzesi bu yıl da gördüğü yoğun ilgi ile rekor bir katılıma ulaştı. Anadolu Oyuncak Müzesi’ni sömestir tatilinde yetişkinlerle beraber toplam 20 bin 148 kişi ziyaret etti. 15 farklı temaya sahip 15 salonda yaklaşık 13 bin 800 oyuncağın sergilendiği müze, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı oldu. Kara tahtalı okul sınıfından, masal odasına, esnaf sokağından Kaleiçi Sokağı’na, arabalardan, bebeklere kadar binlerce oyuncağa ev sahipliği yapan müze, yetişkinlere nostaljiyi yaşattı. Özel parkı ile toplam 5 dönümlük alana kurulan müzede eğitici, eğlendirici ve beceriler kazandıran atölye çalışmaları da yapılıyor.