Hizmete girdiği günden beri binlerce öğrenciyi ağırlayan Akıl Küpü Kütüphaneleri sessiz ve nezih çalışma alanları ile yarıyıl tatilinde sınavlara hazırlanan, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrenciler ile doldu taştı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla ilçede bulunan Akıl Küpü Kütüphanelerinin öğrencilerin yoğunluğundan dolayı dolup taştığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her alanda öğrencilerimizin yanındayız. İnsana dokunan işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Eğitime, kültüre ve gençliğe büyük önem veriyoruz. Okuyan, araştıran, donanımlı bir nesil yetiştirmek üzere 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemizi ilçemize kazandırdık. Her zaman olduğu gibi yarıyıl tatilinde de kütüphanelerimiz yoğun bir ilgi görüyor. Gençlerimizin eğitim alanında faydalanabileceği birçok özelliğe sahip olan Akıl Küpleri 7’den 70’e her vatandaşımızın istediği kitapları bulabileceği de bir yer. Kütüphanelerin bu kadar yoğun ilgi görmesi önemli bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Kütüphanelerimiz konforlu ve nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerimizin en büyük destekçisi. Akıl Küpü Kütüphanelerinde, genel çalışma ortamının yanı sıra grup çalışma ortamları gibi birçok seçenek de bulunuyor. Kütüphanelerimizde tatilini verimli ve kaliteli geçirmek isteyen öğrencilere her türlü imkânı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, aynı zamanda bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor ve araştırmalar yapabiliyor. Açıldığı andan itibaren öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşan Akıl Küpü Kütüphanelerimizin dolup taşması bizleri de çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimizi kütüphanelerimize bekleriz. Melikgazili hemşehrilerimiz, gençlerimiz, özellikle de öğrencilerimiz için daha fazla kütüphane yapmaya devam edeceğiz" dedi.