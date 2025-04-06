Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 36 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilirken F.Ö. B.Y. ile E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.