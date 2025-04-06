3. Lig 4. Grup’ta ligin 27.haftasında Erciyes 38 FK, evinde Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mavi siyahlılar gruptaki puanını 33’e yükseltti.
Hakemler: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, Berkay Sizer, İsmail Karataş, Caner Kaban, (Taha Özgür dk. 76), Ethem Balcı, (Serkan Kenter dk. 83), Tayyib Kanarya, Ayhan Gürbüz, (Alperen Güler dk. 76), Batuhan Kazancı, Enes Erol, (Ziyahan Erbaşı dk. 83), Hüseyin Ekici, (Gürkan Arslan dk. 60)
Büyükçekmece Tepecikspor: Suphi Dağ, Osman Bodur, Caner Solmaz, Mustafa Berke, (Ercağ Evirgen dk. 62), Mustafa Samican, (Eray dk. 82), Berkay Ceylan, İlker Avşar, Özgür Deryol, (Rauf Öktem dk .62), Kemal Tokak, A.Rahman Emek, Kerem Kılıç
Goller: Tayyib Kanarya (dk.13), Ethem Balcı (dk.63 ve dk. 82) (Erciyes 38 FK), Osman Bodur (dk.10) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: Batuhan Kazancı, Ayhan Gürbüz (Erciyes 38 FK), Özgür Deryol (Büyükçekmece Tepecikspor)