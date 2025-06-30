Yaklaşık 190 metre pistiyle günümüze kadar gelen en büyük stadyumu ile dikkat çeken ve ’Yarışlar Kenti’ olarak bilinen Magnesia Antik Kenti’ne dikkat çekmek ve ilçe turizmine katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilecek olan Tarihi Köy Pazarı için hazırlıklar sürüyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan ve ’Yarışlar Kenti’ olarak bilinen Magnesia Antik Kenti, Germencik Belediyesi’nin yeni projesiyle hem bölge halkının ekonomisine hem de turizme can katacak. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde faaliyete geçmesi planlanan Magnesia Tarihi Köy Pazarı için hazırlıklar sürerken, Başkan Zencirci Tekin Mahallesi halkı ile bir araya geldi. Magnesia Antik Kenti’nde gerçekleştirilen toplantıda pazara ilişkin planlamaları değerlendirerek görüşmeler gerçekleştirildi. Kurulacak köy pazarının hem bölge halkının ekonomisine katkı sağlanması hem de ilçenin turizm potansiyelinin artırması hedeflenirken, toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde de bulunulurken, Başkan Zencirci, pazar stantlarını da gezerek yerinde inceledi.

Germencik’in turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zencirci; "Tekin Muhtarımız Hüsniye Adıgüzel ve Tekin Mahallesi halkımızla birlikte Magnesia Antik Kenti’mizde buluştuk. Faaliyete başlayacak olan Magnesia Tarihi Köy Pazarımızla ilgili planlamamızı yaptık, görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Gerek halkımıza ekonomik katkıda bulunmak gerekse ilçemiz turizmine katkıda bulunmak için bu gibi proje çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.