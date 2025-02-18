Tekirdağ Çorlu’da yarım asırlık ceviz ağacı, yolda seyreden servis minibüsünün üzerine devrildi.
Sağanak yağışın devam ettiği sabah saatlerinde, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi’nde Çardaklı Çeşme yönüne seyreden bir servis minibüsünün üzerine, Kazımiye su deposu mevkisindeki apartman bahçesinde bulunan yarım asırlık ceviz ağacı devrildi.
Olayda yaralanan olmazken, servis aracında maddi hasar meydana geldi. Servis aracının olay yerinden ayrılmasının ardından belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.
Kaynak: iha