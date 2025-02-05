Konya’nın merkez Meram ilçesinde hareketsiz halde bulunan ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen kaya kartalı tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz pazar günü merkez Meram ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen kaya kartalı için klinik ve radyolojik muayene yapıldı. Tetkikler sonucunda sağ kol kemiğinde geçmişten kalan kırık ve kafasında da saçma tanesi olduğu tespit edildi. Saçmanın hayati fonksiyonları etkilemediği için herhangi bir cerrahi müdahalenin uygun görülmediğini belirten Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, "Uçma deneylerini yaptıktan sonra, doğal hayatta kendi başına yaşayabilecek duruma gelince taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaya kartalının daha çok Orta Asya’da Moğolistan ve Kazakistan gibi ülkelerde kurt avında kullanıldığını, ülkemizde de yaşam alanı bulduğunu aktaran Prof. Dr. Alkan, "Bu tür hayvanlarla karşılaşan vatandaşlarımız tedavi için hastanemize başvurabilir. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaya kartalı, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek ve doğal yaşam alanına bırakılacak.