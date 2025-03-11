Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan Kızılşahin ve vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak jandarmaya teslim edilen Kaya Kartalı, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan Kızılşahin ile vatandaşların yaralı olarak bulup jandarmaya teslim ettiği Kaya Kartalı, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada bitkin halde buldukları Kızılşahin’i güvenli şekilde koruma altına aldı. Öte yandan, Hafik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı, Hafik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Her iki yaralı kuş, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Yetkililer, yaralı kuşların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağını belirtti.