Artvin’in Hopa ilçesinde önceki gün meydana gelen heyelan sonuncunda iki katlı bir ev yapısal bütünlüğü bozulmadan 50 metre kaymıştı. Tek bir çatlak bile oluşmayan evin bulunduğu alan afet bölgesi kapsamına alındı.

Hopa ilçesinin Ortahopa mahallesi Kanlıdere mevkiinde 10 Mart Pazartesi günü Hikmet Kapucu’ya ait iki katlı ev, heyelan nedeniyle 50 metre kayarak sürüklendi. Heyelanda evin yapısal bütünlüğü bozulmazken, duvarlarında çatlak bile oluşmadı. AFAD ekipleri bölgede yaptığı çalışma sonrası bölge afet bölgesi kapsamına alınırken, ev sahibi Hikmet Kapucu’nun içindeki eşyalarını aldıktan sonra evin yıkılması planlanıyor.