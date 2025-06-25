Yapı sektöründe dijital dönüşümün geleceği, FOKUS 2025-I etkinliğinde ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen etkinlikte, Fibrobeton Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Maraşlı ve GEZE Türkiye Pazarlama Müdürü Yasemin Demircioğlu’nun moderatörlüğünde yapılan açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Maraşlı, tüm süreçlerde dijitalleşmenin önemini vurgulayarak, yapı sektörünün ortak vizyonla dijital geleceğe yöneldiğini dile getirdi.

Etkinlikte konuşan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Buket Sağıroğlu, geliştirilmekte olan e-Proje Yönetim Sisteminin kamu yönetiminin dijital kapasitesini artıracağını ve sürdürülebilir yapılı çevre hedefini destekleyeceğini belirtti.

İTÜ'den Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan ise bu sistemin, manuel işlemlerdeki zaman ve hata kaybını azaltacağını ifade ederek, BIM ve GIS entegrasyonu ile Seviye-3’e ulaşmanın nihai hedef olduğunu aktardı.

Etkinliğe Finlandiya’dan katılan Noman Nasery de, BIM verilerinin şehir planlamasında nasıl kullanıldığını örneklerle anlatarak, dijitalleşmenin kamu hizmetlerinde sağladığı şeffaflık ve verimliliğin altını çizdi.