Denizli’de yapı denetim firmaları, bakanlıkça hazırlanan ‘Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Denizli Şube Başkanı Adem Yokuş ve dernek üyeleri önemli açıklamalarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulunan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Denizli Şube Başkanı Adem Yokuş, özellikle iki maddeye karşı olduklarını ifade etti. 2019 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan e-dağıtım sistemindeki değişikliğe değinen Yokuş, “E-dağıtım, bu tasarı ile 500 metrekare altında tamamen kaldırılmakta, 500 metrekare üzerinde ise ikiden seçmeli hale getirilmektedir. Bu durum 2018 yılında e-dağıtıma geçmek üzere hükümet tarafından çıkarılan kanunun gerekçesi olan yapı denetim kuruluşları ile yapı müteahhitleri arasındaki ticari bağın kesilmesine tamamen aykırıdır. Yapı sahibine dolayısı ile yapı müteahhidine kendisini denetleyecek olan firmayı tercih etme hakkı verilmektedir” dedi.

“İşini doğru yapmayan her kurum, kuruluş kişi cezalandırılmalı”

Yapı denetim firmaları ve çalışanlarına uygulanacak cezalardan bahseden Yokuş, “Taslakta ifade edilen bir diğer madde de Yapı denetim firmalarına ve çalışanlarına uygulanacak cezalar hakkında. Elbette işini doğru yapmayan her kurum, kuruluş kişi cezalandırılmalı. Bizim itirazımız, ’Yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğunu üstlendiği yapının taşıyıcı sisteminde en geç yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra on beş yıl içinde veya yapım aşamasında çevresinde yer alan binanın taşıyıcı sisteminde onarılamaz düzeyde yapısal bir hasarın oluşması halinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur’ şeklindeki maddeyle ilgili. Yapı denetim firması kendi denetlediği bina dışında çevresinde yer alan bir yapının taşıyıcı sisteminin onarılamaz bir hasar görmesinden nasıl sorumlu tutulabilir. Yapı Denetim personelinin bir şantiye şefi olmadığı, bitmiş imalatı kontrol etmekle görevli olduğu, yapım aşamasında oluşan hasar sırasında da bu gerekçe ile sahada olmayabileceği biliniyor iken, denetim firmasını belgesini iptal ettirmek, hapis cezası ile yargılamak ve teminatına el koymak derecesinde suçlu kılan şey nedir. Çıkacak bu uygulama net bir şekilde müteahhidin lehine, vatandaşın aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Toplumsal güvenliği tehlikeye atan bu yaklaşım kabul edilemez ve derhal düzeltilmelidir. Bizler, şartlar ne olursa olsun, mesleğimizin gereğini yapmaya, can güvenliğini temin etmeye ve güvenli binaların üretilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.