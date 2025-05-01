Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Çameli Otobüsçü ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Başkan Arslan otobüs şoförlerinin dertlerini dinledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Otobüsçü ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Kooperatif Başkanı Mutlu Doğan ve kooperatif üyesi şoförlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Arslan, otobüs şoförlerinin şikayet ve görüşlerini dinleyendi ve kooperatifin geleceğine yönelik önemli kararlar alındı.

Genel Kurul’da konuşan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Kooperatifi’nin uzun yıllardır ilçeye değerli hizmetler sunduğunu belirterek, "Fethiye, Ortaca ve Denizli seferleriyle vatandaşlarımıza her zaman kaliteli ve güvenli ulaşım sağlayan Çameli Kooperatifi, örnek bir kuruluş olmuştur. Emek veren tüm şoför arkadaşlarımıza başarılar diliyor, gerçekleştirilen Genel Kurul’un ilçemize ve kooperatifimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.