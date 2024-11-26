Samsun’da yüzde 50 zihinsel engelli 22 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde yüzde 50 zihinsel engelli R.T.(22), aynı mahallede ikamet eden R.G.’nin (62) kendisini öptüğünü iddia etti. R.T.’nin boynunda kızarıklık tespit edildi. Olayla ilgili R.G. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşlı adam hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Samsun Adliyesine sevk edilen R.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.