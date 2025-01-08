Türünün ilk örneği olan soğutma çözümü, yapay zeka destekli veri merkezlerinin değişen ve karma soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için hava ve sıvı soğutma teknolojilerini bir araya getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Veri merkezleri, yapay zekayı destekleyen yüksek yoğunluklu bilişim altyapılarının, mevcut BT uygulamalarıyla bir arada bulunduğu dinamik ortamları desteklemekte zorluk yaşıyor. Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT) ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri için veri merkezi kampüsleri tasarlayan, inşa eden ve işleten Compass Datacenters, bu zorluklara çözüm sunmak üzere güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Bu iş birliğiyle, yapay zekayı destekleyen yüksek yoğunluklu bilişim altyapıları için hava ve sıvı soğutma arasında esnek geçiş yapabilen, türünün ilk örneği yenilikçi bir çözüm geliştirildi. Vertiv ve Compass mühendislerinin geleceğe yönelik vizyonuyla geliştirilen bu yenilikçi soğutma çözümünün teknoloji altyapısı, Vertiv tarafından tasarlanıp üretildi. İlk ünitelerin, 2025’in ilk çeyreğinde Compass’ın bir tesisinde, çok yıllı ve milyarlarca dolarlık bir tedarik anlaşmasının parçası olarak devreye alınması planlanıyor.

Compass CEO’su Chris Crosby, "Müşterilerimiz, yapay zeka ve diğer yüksek yoğunluklu uygulamaları desteklemek için hızlı, pratik ve enerji verimli sıvı soğutma çözümleri arıyor. Bununla birlikte, aynı tesislerde hava soğutmayı kullanabilme ve karma yükleri yönetebilme esnekliğini de talep ediyorlar. Değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, hava veya sıvı soğutmayı kolayca devreye alabileceğimiz bir geleceği hayal etmiştik. Vertiv, bu vizyonumuzu son derece yenilikçi bir yaklaşımla gerçeğe dönüştürdü. Vertiv™ CoolPhase Flex, piyasada eşi benzeri olmayan bir esneklik sunuyor ve bu, hem bizim için hem de müşterilerimiz için büyük bir değer taşıyor" dedi.

Vertiv CEO'su Giordano (Gio) Albertazzi, "Yapay zeka, yalnızca veri merkezlerini dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün önde gelen oyuncularının büyümeyi sağlamak için iş birliği yapma biçimlerini de yeniden şekillendiriyor. Veri merkezi işletmecileri, müşteriler, çip üreticileri, altyapı sağlayıcıları, enerji şirketleri ve diğer paydaşlar, yapay zekanın benimsenmesini hızlandırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için ortak hareket etmeli. Compass Datacenters ve Vertiv mühendisleri, bu vizyon doğrultusunda güçlerini birleştirerek bu önemli projeyi gerçeğe dönüştürdü. Vertiv™ CoolPhase Flex, hem günümüzün BT ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleceğin veri merkezlerini hızla hayata geçirme olanağı sunuyor. Yapay zeka uygulamalarının karmaşıklığını derinlemesine anlayan Vertiv, bu çözümü piyasaya sunmada eşsiz bir uzmanlık ve yenilikçi bir yaklaşım sergiledi" dedi.